【第20話2】 5月8日公開 第20話2を読む 【拡大画像へ】 少年画報社は5月8日、塩野干支郎次氏によるマンガ「女神の加護を受けしママのサーガ」第20話2をCOMIC Y-OURSで公開した。 第20話2では、美少年の石像にされそうなカイン。だがカインを助けるために「ブラックデスレイク塔」に挑んだワイトビー将軍の一行は学園恋愛もののような幻影に惑わされており――。