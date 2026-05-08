広島電鉄は、乗車券システム「MOBIRY DAYS（モビリー デイズ）」の読み取り機で7月から交通系ICカードでの決済を始めます。決済が可能になるのは、ICOCA（イコカ）などの全国交通系ICカード9種類と電子マネー「WAON（ワオン）」です。現在、広島電鉄の電車やバスで交通系ICカードを利用する場合、モビリーデイズとは別の端末にカードをかざし、バスの場合は整理券を取る必要があ