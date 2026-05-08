50歳以上の人口が日本の総人口の半分を超え、シニア市場が急拡大している。2026年5月8日放送の「羽鳥慎一モーニングショー」（テレビ朝日系）は、消費の主役が60代になっている現状を紹介、その中心にいる長嶋一茂さん、玉川徹さん2人もシニア市場への期待感を表した。60代、自分のためにお金を使うことへ視点を向ける人も増えているシニア層のトレンドを調査・分析する「ハルメク生きかた上手研究所」所長の梅津順江さんは「若い