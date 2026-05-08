【極楽湯：ぽこ あ ポケモン 湯ったりらいふ】 開催期間：5月28日～6月16日 開催店舗：極楽湯・RAKU SPAグループ39店舗 極楽湯は、イベント「ぽこ あ ポケモン 湯ったりらいふ」を極楽湯・RAKU SPAグループ39店舗にて5月28日より6月16日まで開催する。 本イベントは、ゲーム「ぽこ あ ポケモン」とコラボレーションしたもの。同作のポケモンたち