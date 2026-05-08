歌舞伎俳優中村芝翫（60）と長男中村橋之助（30）が8日、都内で、国立劇場6月歌舞伎鑑賞教室「仮名手本忠臣蔵」（6月5日〜20日、サンパール荒川）の取材会を行った。「仮名手本忠臣蔵」から五段目、六段目を上演する。主要な役の多くがダブルキャストで、芝翫と橋之助は早野勘平、原郷右衛門を交互出演で演じる。24年の「義経千本桜」でも親子でダブルキャストを務めた。橋之助は元乃木坂46で女優の能條愛未（31）と結婚したばかり