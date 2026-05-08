歌舞伎俳優中村芝翫（60）と長男中村橋之助（30）が8日、都内で、国立劇場6月歌舞伎鑑賞教室「仮名手本忠臣蔵」（6月5日〜20日、サンパール荒川）の取材会を行った。

「仮名手本忠臣蔵」から五段目、六段目を上演する。主要な役の多くがダブルキャストで、芝翫と橋之助は早野勘平、原郷右衛門を交互出演で演じる。

24年の「義経千本桜」でも親子でダブルキャストを務めた。橋之助は元乃木坂46で女優の能條愛未（31）と結婚したばかり。「私事ではございますが今月末に披露宴が控えており、披露宴直後の公演となっております。この五、六段目は義母との関係性が非常に大切になってくるお役。父からも『愛未ちゃんのお母さんがお芝居をしてる中ですごく心の助けになるぞ。このタイミングで勘平ができてよかったな』という話をしてもらいました。自分自身の境遇、年齢とも重ねながらさせていただくのを非常にうれしく思っております」と話した。

また「人に『家内です』と紹介している自分が急に大人になった気がしまして。奥さんを持つということは、家族みんなの責任を持つんだということをすごく感じるようになってきた」と結婚による心境の変化を明かした。弟の福之助と歌之助も、能條とうち解けてきたという。「ちょっとずつ家族になってきたなと実感しているところ。ここから先は父の手を離れて、役者としてもきちんとしていかなきゃいけない。成駒屋の長男として強い一門にできるように。祖父に恥ずかしくないような成駒屋にしていくのが僕の使命だと思ってますんで、肝に銘じて頑張っていきたい」と、あらためて気を引き締めた。