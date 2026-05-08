女優の杏（40）が7日に更新された佐々木希(38)のYouTubeチャンネル「佐々木希(仮)」にゲスト出演。ポーチの中身を公開した。杏が最初にポーチから取り出したのは小瓶。佐々木は「わかるわ！コレ！」と大笑い。杏は「めっちゃ使ってる、コレ。もうないと生きていけない」とタイガーバームを紹介した。使用するタイミングについては「ちょっとぼーっとしちゃった時に塗ったり、頭痛い時に塗ったりとか。何でも使ってるな、腰