ＭＡＲＵＷＡが急落している。午前１０時４０分ごろに発表した２７年３月期連結業績予想で、売上高８４１億円（前期比１２．９％増）、営業利益２９７億円（同１８．９％増）と２ケタ増収増益を見込み、年間配当予想を前期比８円増の１１０円としたものの、営業利益で３５０億円前後を見込んでいた市場予想を下回ることから失望売りが出ているようだ。 情報通信関連事業で次世代高速通信関連が次期モデル向けに一層の強い需