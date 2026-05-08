右腹斜筋故障で離脱しているムーキー・ベッツ内野手（ドジャース）の戦列復帰が近づいてきたようだ。米メディア『ジ・アスレチック』のファビアン・アルダヤ記者によると、ベッツは早ければ11日（日本時間12日）にもチームに合流する可能性があるという。傘下3Aでのリハビリ出場も発表されている。 ■キム、フリーランドは高評価 ドジャースの傘下3Aオクラホマシティ・コメッツの発表によ