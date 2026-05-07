「人口減少時代の青写真をつくる」をミッションに、暮らしの充実を損なわない縮充社会を探究・実装するむじょうは、母の日にあわせて開催する「死んだ母の日展 2026」の関連作品として、5月8日(金)〜10日(日)の3日間、渋谷区の上空にパブリックアート作品「晴れでもあり、雨でもある。」を掲揚する。これは、東京藝術大学大学院美術研究科グローバルアートプラクティス専攻 修士1年・中澤希公(なかざわ きく)さんによる新作アドバ