手の長いおじさんプロジェクトは、5月16日(土)に開催する「うつわとお洋服のお渡し会」の参加申込を現在受け付けている。対象となるのは、児童養護施設や里親家庭など、社会的養護のもとで暮らしてきたこども・若者である。新しい暮らしを思い描くために「自分で選ぶ」時間を「うつわとお洋服のお渡し会」は、児童養護施設や里親家庭など社会的養護のもとで育ったこども・若者が、巣立ちに向けて器や洋服といった日々の暮らしを支