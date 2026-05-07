白十字は、約50年前に岡山に存在したレストラン「バードランド白十字」で親しまれていたチョコレートケーキの記憶をもとに、現代の菓子として再構築した「CHOCOLATE BOX(チョコレートボックス)」の冷凍オンライン販売を4月30日(木)より開始した。レストランの記憶から生まれたチョコレートケーキ白十字には、約50年前に「バードランド白十字」というレストランがあったという。家族の集まりや特別なひとときの場として多くの人に親