元日本テレビアナウンサーで皇室ジャーナリストの久能靖さんが老衰のため２日に亡くなったことが８日、分かった。９０歳。日本テレビ「ＮＮＮストレイトニュース」内で報じられた。「ストレイトニュース」によると、久能さんは６０年に日本テレビに入社。アナウンサー、記者として活躍した。７２年のあさま山荘事件では９時間に渡って実況中継を行った。また、昭和天皇崩御のときもキャスターとして伝えた。９０年にフリーと