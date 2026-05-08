きょう8日からあす9日にかけて、北日本と北陸では湿った空気や寒気の影響で広い範囲で雨が降る見込みです。また、梅雨入りした沖縄も雨が降りやすいでしょう。これらの地域では雷を伴った雨の降る所もある見込みです。落雷などに注意してください。一方で、その他の地域は、きょうは所々で雨が降っているものの、このあとは西から次第に晴れ間が広がる見込みです。あすは概ね晴れますが、関東では午後を中心に大気の状態が不安定と