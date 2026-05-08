タレントの藤本美貴が7日、自身のアメブロを更新。夫でお笑いコンビ「品川庄司」の庄司智春が作ってくれたという手作りの昼食を公開した。【映像】庄司智春、妻・藤本美貴と娘の2ショットを公開「午前中用事があって出かけてた私」と切り出した藤本は、「これから帰るねって帰ったらお昼ご飯作ってくれてた」と、帰宅すると庄司が昼食を用意して待っていてくれたことを報告。“愛情たっぷり”の手料理に対し「最高 そして美味