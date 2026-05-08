中道改革連合の枝野幸男前衆院議員が2026年5月7日、同党による「旧宮家養子案容認へ」との報道をめぐり、Xで困惑を明かした。「嘘ですよね？間違いですよね？」中道改革連合は同日、国会内で「安定的な皇位継承に関する検討本部」を開催した。複数報道によると、近く、皇族が旧宮家の男系男子を養子として皇室に迎える案を認める方針だという。枝野氏は、時事通信による「中道、旧宮家養子案容認へ皇族数確保策巡り」との記事