札幌地裁2023年に改造車を運転中に外れたタイヤを当時4歳の女児にぶつけて頸髄損傷などを負わせ、有罪判決が確定して執行猶予中に無免許運転をしたとして道交法違反の罪に問われた男に、札幌地裁（西功裁判官）は8日、拘禁刑1年（求刑拘禁刑1年6月）の判決を言い渡した。男は札幌市西区の会社員若本豊嗣被告（52）。タイヤ脱落事故は23年11月に同市西区で発生し、自動車運転処罰法違反（過失傷害）などの罪で、懲役3年、執行猶