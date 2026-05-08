あなたは読めますか？突然ですが、「奉る」という漢字読めますか？古文や歴史ドラマ、あるいは現代でも謙譲の表現として耳にする言葉ですが、正しく読めるでしょうか？気になる正解は……「たてまつる」でした！奉るは、神仏や目上の人に物を差し上げること、あるいは「〜し申し上げる」という意味の謙譲語として使われます。相手を敬い、自分を低めることで敬意を表す非常に丁寧な言葉です。具体的な使い方としては、「神前に供物