俳優の牧瀬里穂さん（54）が、2026年5月6日にインスタグラムのストーリーズを更新。夫でファッションプロデューサーのNIGOさん（55）との2ショットを公開した。「私のおでこ」と泣き笑い牧瀬さんはストーリーズで、NIGOさんと並んで立った笑顔の2ショットを公開。二人とも、NIGOさんがアーティスティック・ディレクターを務めるブランド「ケンゾー（KENZO）」のアイテムを身に着けている。前髪をきっちりと分けた牧瀬さんは、全開