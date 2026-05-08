開催：2026.5.8 会場：シチズンズバンク・パーク 結果：[フィリーズ] 1 - 12 [アスレチックス] MLBの試合が8日に行われ、シチズンズバンク・パークでフィリーズとアスレチックスが対戦した。 フィリーズの先発投手はアンドリュー・ペインター、対するアスレチックスの先発投手はジョン・ギンで試合は開始した。 1回表、2番 シェイ・ランゲリアーズ 3球目を打って左中間スタ