開催：2026.5.8 会場：ローンデポ・パーク 結果：[マーリンズ] 4 - 3 [オリオールズ] MLBの試合が8日に行われ、ローンデポ・パークでマーリンズとオリオールズが対戦した。 マーリンズの先発投手はマックス・マイヤー、対するオリオールズの先発投手はケイド・ポヴィッチで試合は開始した。 1回裏、3番 リアム・ヒックス 2球目を打って右中間スタンドへ