開催：2026.5.8

会場：ローンデポ・パーク

結果：[マーリンズ] 4 - 3 [オリオールズ]

MLBの試合が8日に行われ、ローンデポ・パークでマーリンズとオリオールズが対戦した。

マーリンズの先発投手はマックス・マイヤー、対するオリオールズの先発投手はケイド・ポヴィッチで試合は開始した。

1回裏、3番 リアム・ヒックス 2球目を打って右中間スタンドへのツーランホームランでマーリンズ得点 MIA 2-0 BAL

3回表、1番 ガナー・ヘンダーソン 4球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでオリオールズ得点 MIA 2-1 BAL

3回裏、2番 コナー・ナービ 初球を打ってレフトへのタイムリーヒットでマーリンズ得点 MIA 3-1 BAL

4回表、6番 タイラー・オニール 2球目を打ってライトへのタイムリーヒットでオリオールズ得点 MIA 3-2 BAL

8回表、4番 ピート・アロンソ 3球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでオリオールズ得点 MIA 3-3 BAL

9回裏、9番 ハビエル・サノヤ 2球目を打ってサードゴロ しかしサードが悪送球でマーリンズ得点 MIA 4-3 BAL

試合は4対3でマーリンズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はマーリンズのカルビン・フォーシェイで、ここまで3勝2敗1S。負け投手はオリオールズのアンドルー・キトレッジで、ここまで0勝1敗0S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-08 10:22:14 更新