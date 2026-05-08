テレビ朝日では、今大注目のボーイグループ・CORTIS（コルティス）に密着。地上波初の冠番組となる『This is CORTIS!!』が、5月9日（土）に放送される。2025年8月に、BTSとTOMORROW X TOGETHERが所属するHYBEのレーベル「BIGHIT MUSIC」からデビューした、MARTIN（マーティン）、JAMES（ジェームス）、JUHOON（ジュフン）、SEONGHYEON（ソンヒョン）、KEONHO（ゴンホ）の5人からなるグループ・CORTIS。グループ名は、「COLOR OUTSI