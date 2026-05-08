オキサイドが大幅続伸で約２カ月ぶりに上場来高値を更新、一時７８０円高と値を飛ばし６０００円台に乗せる場面があった。酸化物単結晶の製造のほか、レーザー光源、光計測機器、光デバイス開発などオプトエレクトロニクス分野で独自技術を有し、ＡＩデータセンター関連に絡む高水準の需要を捉えている。とりわけ最先端の半導体ウエハー検査装置で必須となる波長変換結晶で、世界シェアをほぼ独占