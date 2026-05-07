とちぎテレビ ５月１０日の「母の日」を前に、栃木県農業大学校の学生が７日に県庁を訪れ、丹精込めて育てたカーネーションの花束を、福田富一知事と夫人の喜江子さんに贈りました。 県庁を訪れたのは、県農業大学校の農業総合学科で花の栽培を専攻する学生５人です。ピンク、オレンジ、紫など５種類のカーネーションと、白やピンク色のトルコギキョウで彩った花束が、代表の学生２人から福田知