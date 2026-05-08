・ＮＹダウ４９５９６．９７（－３１３．６２） 高値５０１３０．２０ 安値４９４８７．９７ ・Ｓ＆Ｐ５００７３３７．１１（－２８．０１） ・ナスダック総合指数２５８０６．１９（－３２．７５） 出所：MINKABU PRESS