2026年4月から、少子化対策の一環として「子ども・子育て支援金」の拠出が開始されました。現役で働く世代からは「また手取りが減るのか」という切実な声が上がる一方で、リタイア世代からは社会全体で子どもを育てる意義を強調する意見も聞かれます。 本記事では、この制度の仕組みや、なぜ世代間で負担感の差が生まれるのかについて、具体的な数値を交えて解説します。 “独身税”とも噂された「子ども・子育て支