習近平国家主席が手を付けられない問題がある。中国の年金制度だ。高齢化が進み、約20年で社会保障費は8.8倍に急増。いまでは軍事費の3倍以上を占めている。中国の年金はこれからどうなるのか。ジャーナリストの高口康太さんが、中国の社会保障制度に詳しいニッセイ基礎研究所・片山ゆきさんに聞いた――。写真＝EPA／時事通信フォト2026年4月15日、中国・北京の人民大会堂で、ロシアのセルゲイ・ラブロフ外相との会談に出席した中