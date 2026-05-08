女優の岡崎紗絵（30）が8日までに自身のインスタグラムを更新。韓国旅を楽しむ姿を公開した。「韓国旅ファッションもご飯も最高だったなぁ！」とつづった岡崎。スタイルの良さが際立つカジュアルな春コーデやシックな黒ドレス姿を投稿。また、韓国料理を楽しむ姿を公開した。この投稿に「韓国旅行が楽しそうですね」「めちゃんこ可愛すぎ」「笑顔が染みる沁みる」「紗絵ちゃんスタイル良すぎます！」「どんなお洋服も着