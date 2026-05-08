2026年4月17日より公開された『FEVER ビーバー！』は、ハンターの男と無数の着ぐるみビーバーたちが繰り広げる死闘をモノクロ映像のシュールな世界観で描いた作品。公開前に試写で観た本作の感想を紹介(以下、ネタバレを含みます)。【写真】着ぐるみのビーバーがハンターと死闘を繰り広げる！映画『FEVER ビーバー！』メイン写真【ストーリー】りんご酒売りだった主人公(ライランド・ブリクソン・