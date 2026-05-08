【ニューヨーク共同】7日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午後5時現在、前日比65銭円安ドル高の1ドル＝156円92銭〜157円02銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1719〜29ドル、184円02〜12銭。米イラン協議を巡り投資家がリスク回避姿勢を強めたことで、相対的に安全資産とされるドルが買われ、円が売られた。