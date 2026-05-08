国産対艦ミサイル「連射の瞬間」映像で公開陸上自衛隊は2026年5月6日、フィリピンで地上発射型の国産対艦ミサイル「88式地対艦誘導弾」の射撃訓練を実施したと発表し、その様子を捉えた映像を公開しました。【映像】速い！これが「国産対艦ミサイル」連射の瞬間です射撃訓練は、多国間共同訓練「バリカタン26」の一環として実施されたものです。陸・海・空の各自衛隊は、この「バリカタン26」に1400人の人員と各種装備を派遣し