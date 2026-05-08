マイクロバスにビニールをかける警察官ら＝6日午後、福島県郡山市磐越自動車道のマイクロバス事故で、自動車運転処罰法違反（過失致死傷）の疑いで逮捕された無職若山哲夫容疑者（68）＝新潟県胎内市＝が「時速90〜100キロでバスを運転していた」と供述していることが8日、福島県警への取材で分かった。現場の制限速度は時速80キロといい、県警は超過していた可能性があるとみて裏付けを進める。これまでの調べに、若山容疑者