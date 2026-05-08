トランプ米大統領（ゲッティ＝共同）【ワシントン共同】トランプ米大統領は7日、欧州連合（EU）のフォンデアライエン欧州委員長と電話会談し、米EUが昨年7月にまとめた貿易合意のEU側の履行について、今年7月4日まで猶予を設けることで一致したと明らかにした。期限までに実行されなければ「即座に、関税をはるかに高い水準に引き上げるだろう」とも述べ、EUをけん制した。トランプ氏が自身の交流サイト（SNS）に投稿した。貿