モデルの冨永愛（43）が7日、第2子出産を自身のSNSで発表した。子供の父親は俳優の山本一賢（40）。冨永には現在はモデルとして活躍する長男・章胤（21）がおり、21年ぶりの出産となった。第2子の足の写真を公開した冨永は「高齢出産ということもあり、妊娠中は私自身も絶えず不安がありましたが、周りの方々の温かいサポートにより、無事全うすることができました」と報告。「章胤の出産以来、久しぶりの新生児との日々です」