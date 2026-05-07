乃木坂46・金川紗耶(24)が6月30日に1st写真集(DONUTS/主婦の友社)を発売するのを記念して、先行カット第2弾の水着カットを公開した。 【写真】見事な曲線美＆キュートな果実 クロアチア・ドゥブロブニクの美しいオレンジの絶景に囲まれたビーチで撮影。街のカラーと合わせたオレンジ色のビキニがヘルシーかつ、天真爛漫な魅力を引き立たせている。デッキチェアでまどろむ姿からは美スタイルとキュ&#