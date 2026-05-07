オーシャンワイド・エクスペディションズは、探検船「ホンディウス」号が5月6日午後7時15分（中央ヨーロッパ時間）にカーボベルデを出港したことを明らかにした。カナリア諸島・テネリフェ島のグラナディージャ港へ向かっている。到着までは3〜4日かかる見通し。船内に有症状者はいないという。同船には、4月1日にアルゼンチンのウシュアイアで114名が乗船し、4月24日にセントヘレナで30名が下船していた。セントヘレナで下船した