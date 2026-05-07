タレント・辻󠄀希美（38）の長女でインフルエンサーの希空（18）が、“失敗”と明かした手料理を公開し、話題になっている。【映像】希空が失敗した手料理や調理後の“悲惨”な自宅キッチン2024年11月に芸能界デビューする前から、お菓子作り用のInstagramアカウントで“プロ顔負け”の腕前を披露してきた希空。2026年2月14日のバレンタインデーにはYouTubeチャンネルで、いちごミルフィーユを作る動画を投稿し、母・辻