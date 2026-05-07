ドラマ『ごくせん』第2シリーズ（日本テレビ系）で役者デビューを飾った37歳俳優・石黒英雄が恋愛番組に出演。4月30日配信の#5で、気になっている女性に対して思いを伝えるシーンに注目が集まった。 （関連：【画像あり】ひろゆきから辛辣な意見を浴びせられた石黒英雄（後列右から2人目）） その番組とはABEMAの『恋愛病院』。恋を忘れた大人たちが本気で人と向き合い、恋に落ちるのかを追っていく企画で