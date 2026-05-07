大会に向け抱負を語りました。日本女子プロゴルフ協会が主催するJLPGAステップ・アップ・ツアー「ツインフィールズレディーストーナメント」。次世代の選手の育成などを目的に開催され、ことしで10回目を迎えます。7日は金沢市出身の土田沙弥香選手や能美市出身の東凛夏選手らがテレビ金沢を訪れ、意気込みを語りました。土田 沙弥香 選手(金沢市出身)：「出産を経て3年ぶりの出場になるんですが、たくさ