楽天カードは、iOS版「楽天カードアプリ」のカード番号表示サービスで、「iPhoneのマイナンバーカード」による本人確認を開始した。 iOS版「楽天カードアプリ」のカード番号表示サービスは、アプリのホーム画面で「カード番号を見る」をタップし、Face IDまたはTouch IDで認証すると、手元にカードがない場合でもカード番号やセキュリテ