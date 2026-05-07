７日の債券市場で、先物中心限月６月限は続伸。中東の緊張緩和期待を背景に原油高を通じたインフレ懸念が和らぐなか、前日の米債券高に追随する動きとなった。 米ニュースサイトのアクシオスは６日、米国がイランとの戦闘終結に向けて１ページの覚書を準備し、合意に近づいていると報道。同日にトランプ米大統領が米公共放送ＰＢＳのインタビューで１４～１５日に予定する米中首脳会談の前にイラン