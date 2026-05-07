落語家でタレントの月亭方正（58）が7日、自身のインスタグラムを更新。次女の山崎来蘭（らら）さんを公開した。「めっちゃ僕のことを使おうとしている」と書き出し、来蘭さんのTikTok画面のスクリーンショットを公開。画像には来蘭さんの姿と「パパとコラボして欲しい」とのキャプションがあった。続けて方正は「コメントでこれが本当のパパ活ですねと書いてありましたはっはっはうまいっ」と締めくくった。Xにも同様の投