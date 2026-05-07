タダノ [東証Ｐ] が5月7日後場(15:00)に決算を発表。26年12月期第1四半期(1-3月)の連結経常利益は前年同期比16.0％減の32億円に減り、通期計画の220億円に対する進捗率は14.6％にとどまり、3年平均の21.8％も下回った。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の6.3％→4.7％に悪化した。 株探ニュース