5月4日、お笑いコンビ「メイプル超合金」のカズレーザーが、情報番組『DayDay.』（日本テレビ系）に出演し、憲法改正について私見を述べた。この発言にSNSでは賛否分かれているが、妻・二階堂ふみに飛び火しつつあるようで──。この日、番組では3日の憲法記念日にあわせて、東京都内でおこなわれた改憲派・護憲派それぞれの集会を特集。高市早苗首相が改憲派集会に寄せたメッセージ動画が紹介されたのだが……。「高市首相は