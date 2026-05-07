TOYOTA RACINGは、9日に決勝を迎えるWEC第2戦「スパ・フランコルシャン6時間レース」に参戦する。改良型「TR010 HYBRID」で連勝を狙う。ル・マン24時間レース前最後の実戦機会となる。 【こちらも】（トヨタ）の記事一覧はこちら開幕戦イモラ6時間では、8号車が優勝した。7号車も3位に入り、ダブル表彰台を獲得した。TOYOTA RACINGは両選手権で首位発進となった。 ■ル・マン前哨戦スパ・フランコルシャンは全長7.004kmの高