2026年夏の甲子園、春夏通じて初起用される女性審判員雲に覆われた聖地にキリッとした女性の声が響いた。2026年8月に甲子園球場で開幕する「第108回全国高校野球選手権大会」で、初めて女性審判員が起用される。日本高野連の尾崎泰輔審判規則委員長は、「高校野球が直面している大きな問題の1つに人口減がある。それは選手もですけど、連盟の先生方、我々審判も人口減の時代に入っていく」と話し、10年後、20年後に対する危機感