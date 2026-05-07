世の中の“妙にひっかかること”を論じて、偉大な哲学者ニーチェのように“それっぽい言葉”を残す番組『永野＆くるまのひっかかりニーチェ』。5月5日（火）に放送された同番組で永野は、熱狂的になれないスポーツに対して、「応援したとて見返りがなんにもないじゃん」と批判。スポーツ選手に抱く、マイナスイメージも明かし…。【映像】永野の理想的な選手の態度に令和ロマンくるま「やりづらい。怖いっす！」今回は、24歳の男性