ラウンドワンはしっかり。この日、米国子会社ラウンドワン・エンターテインメント社が、普通株式の新規株式公開に関する登録届出書（ＦｏｒｍＳ－１）のドラフト（試案）を米国東部時間の５月６日に米国証券取引委員会（ＳＥＣ）に対して非公開で提出したと発表しており材料視されている。なお、新規株式公開に関する具体的な時期や株数、価格帯は現時点では未定としている。 出所：MINKABU PRESS