インスタグラムを更新米大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手が日本時間7日、インスタグラムを更新。ストーリー投稿で愛犬デコピンの写真を公開した。投稿にアップされたのは、カメラに向かって愛らしい表情を見せるデコピンの1枚。サンダルを履く足は大谷のものと見られ、デコピンは後ろ足だけで立ち上がり、かまって欲しそうな表情でレンズを見つめていた。大谷は6日（日本時間7日）の敵地アストロズ戦に「1番・DH」で先発